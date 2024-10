L’uragano Milton si avvicina alla Florida e innesca potenti tornado | VIDEO

MeteoWeb

Mentre l’uragano Milton si avvicina alla Florida, le condizioni stanno velocemente peggiorando, in particolare lungo la costa occidentale dello stato. Il National Hurricane Center (NHC) statunitense ha affermato che l’uragano sta “crescendo di dimensioni” mentre si avvicina alla costa occidentale della Florida. La tempesta si trovava a circa 240km da Tampa alle 14 locali (le 20 italiane), ha affermato il centro. Aveva venti massimi sostenuti di 209km/h, soglia minima per essere classificato come un uragano di categoria 4. Tuttavia, l’NHC ha avvertito che rimane una tempesta molto potente in grado di causare gravi danni. Ha affermato che erano ancora previsti “uno storm surge pericoloso per la vita” e “venti distruttivi”. Le mareggiate potrebbero raggiungere i 4,7 metri, il doppio di quelle causate da Helene due settimana fa.

Le dimensioni dell’uragano Milton si sono più che raddoppiate rispetto a ieri, secondo gli ultimi dati del National Hurricane Center. I venti dell’uragano si estendono ora per oltre 400km dal centro, rispetto ai 170km di ieri. L’impatto dell’uragano sulla terraferma è atteso per le prossime ore, ma non è ancora possibile determinare con esattezza in quale parte della penisola della Florida avverrà.

L’uragano toccherà terra probabilmente come categoria 3 o 4 e attraverserà la penisola della Florida che lascerà come categoria 1. L’impatto potenziale sarà devastante su un’area molto grande, dal Golfo del Messico all’oceano Atlantico, con piogge torrenziali, inondazioni, tornado e venti distruttivi. Milton sarà un “forte colpo” per la Florida: “anche se c’è la speranza che si indebolisca prima di toccare terra, riteniamo che l’uragano avrà un impatto potente e causerà un’enorme quantità di danni“, ha affermato il Governatore della Florida Ron DeSantis. “Prepariamoci al peggio – ha aggiunto – e speriamo per il meglio”.

Sotto ordine di evacuazione obbligatoria ci sono circa 5,9 milioni di persone.

Milton innesca potenti tornado in Florida

L’avvicinamento dell’uragano Milton sta innescando violenti tornado in Florida, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Due grandi tornado hanno attraversato l’Interstate 75 nelle Everglades della Florida intorno alle 10:00 locali, spostandosi verso nord tra le città di Miles City e Andytown.

Impressionanti le immagini che mostrano i tornado colpire Clewiston, nella Contea di Hendry, e i danni provocati da un’altra tromba d’aria a Fort Myers.

Sono possibili altri tornado in Florida mentre l’uragano Milton si abbatte sullo stato e infatti le autorità hanno diramato 8 allerte tornado nelle ultime 24 ore sulla parte meridionale dello stato. Man mano che Milton si dirige verso la Florida, il rischio si diffonderà verso nord, con il rischio maggiore in assoluto da Tampa e Orlando verso sud fino alle Florida Keys e Port St. Lucie.

