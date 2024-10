L’uragano Milton scende alla categoria 4: landfall in Florida nelle prossime ore

MeteoWeb

L’uragano Milton è sceso alla categoria 4 oggi mentre si dirige verso la costa occidentale della Florida. Il National Hurricane Center (NHC) statunitense aveva previsto che si sarebbe probabilmente indebolito, ma che sarebbe rimasto un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) quando avrebbe toccato terra tra stasera e domani mattina. La ridotta forza dell’uragano si è tradotta in un ampliamento delle sue dimensioni, che potrebbero avere un impatto ancora più devastante sulle aree colpite. I venti hanno ora un’ampiezza che oscilla tra i 170 e i 200km dal centro dell’uragano e i primi effetti sulla terraferma si faranno sentire già nel pomeriggio, quando sono attese forti piogge. Secondo le previsioni, i venti dovrebbero coprire l’intera ampiezza della penisola della Florida.

L’uragano Milton ha perso intensità ma “ha il potenziale per essere uno degli uragani più distruttivi della storia per la Florida occidentale e centrale“, afferma l’NHC, ripreso dal quotidiano “Washington Post”. I venti massimi sostenuti sono attualmente scesi a 233km/h. Secondo gli esperti, l’uragano potrebbe anche passare alla categoria 3 della scala Saffir Simpson (tra 178 e 208km/h). Tuttavia, secondo l’NHC, Milton potrebbe comunque causare ancora “alluvioni catastrofiche e mortali”.

L’area di Tampa Bay, che ospita oltre 3,3 milioni di persone, affronta la possibilità di una distruzione diffusa dopo essere stata risparmiata da impatti diretti di uragani di grandi dimensioni per oltre un secolo. “Dobbiamo essere preparati a un impatto molto, molto forte sulla costa occidentale della Florida“, ha affermato il Governatore della Florida Ron DeSantis.

Questa mattina (ora locale), la tempesta si trovava circa 340km a sud-ovest di Tampa e si stava spostando verso nord-est a 26km/h. Ma non c’erano forti venti immediati nello stato. La maggior parte delle attività commerciali è rimasta chiusa mentre le persone terminavano i preparativi e si recavano nel luogo in cui avrebbero superato la tempesta.

Evacuazioni

Le autorità dello stato continuano ad invitare la popolazione delle aree che si prevede verranno colpite da Milton ad evacuare le proprie abitazioni “finché c’è ancora tempo“. La contea di Pinellas ha inviato ai cittadini messaggi di testo, e-mail e chiamate dirette tramite cellulare per avvisare dei pericoli. Metodi simili vengono utilizzati nella vicina contea di Hillsborough e in altre località. “Ci siamo, gente“, ha detto la direttrice della gestione delle emergenze Cathie Perkins in una conferenza stampa. “Per quelli di voi che sono stati colpiti dall’uragano Helene, questo sarà un colpo al cuore. Dovete uscire e dovete uscire subito“. Perkins ha detto che 13 rifugi pubblici sono aperti per le persone che non hanno altra scelta per sfuggire alla tempesta e che i principali ponti intorno a Tampa Bay inizieranno a chiudere nel pomeriggio. Perkins ha anche detto che le persone non dovrebbero provare un senso di sollievo per le indicazioni che Milton potrebbe sbarcare a sud di Tampa. “Tutti a Tampa Bay dovrebbero supporre che saremo il punto zero”, ha detto.

Ci sono piani specifici per varie parti dello stato, ha affermato Kevin Guthrie, direttore esecutivo della Florida Division of Emergency Management. I piani saranno utilizzati per prevedere dove si verificheranno probabilmente i danni maggiori, in base all’ultima posizione dell’uragano e al movimento al momento del landfall, ha affermato. Ciò include 6.000 membri della Guardia Nazionale della Florida e 3.000 membri della Guardia Nazionale di altri stati. “Questa è la più grande mobilitazione di ricerca e soccorso della Guardia Nazionale della Florida nell’intera storia dello Stato della Florida”, ha detto durante un briefing. Ci sono 31.000 persone nei rifugi e c’è spazio per quasi 200.000 persone, “quindi c’è spazio disponibile in questi rifugi”, ha detto.

In un briefing questa mattina, il Governatore ha detto che le auto della Polizia stradale con le sirene stanno scortando le autocisterne di benzina per farle attraversare il traffico per fare rifornimento. “E stanno continuando con le scorte di carburante mentre parliamo“, ha detto. L’ondata di tempesta e le forti piogge inonderanno il sistema fognario, rendendo difficile il corretto flusso delle acque reflue nella contea di Charlotte, hanno affermato le autorità locali.

Allerta per alcuni batteri portati dall’uragano

Allerta del Dipartimento alla sanità della Florida sul rischio di infezioni con il temibile batterio cosiddetto ‘mangia carne’ che può indurre infezioni anche letali. Il violento uragano Milton, infatti, causerà inondazioni sulle coste dello stato, le spiagge e le strade, trasportando il batterio potenzialmente letale. La presenza del Vibrio vulnificus – questo il nome scientifico dell’agente patogeno – è già in aumento da tempo nelle acque tiepide della Florida: i responsabili della sanità hanno fatto appello poche ore fa alla popolazione affinché si evitino tutte le zone a rischio di mareggiate.

È importante non esporsi al batterio – spiegano gli esperti – il pericolo è ancora più alto per le persone con sistema immunitario compromesso. L’ infezione può essere trasmessa sia ingerendo acqua contaminata che esponendosi all’ acqua con delle ferite aperte.

La fascite necrotizzante è una infezione, caratterizzata da una rapida diffusione nell’organismo con esiti potenzialmente fatali. Interessa gli strati profondi della pelle e dei tessuti sottocutanei e si può espandere sino a permeare l’intero organismo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.