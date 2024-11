Allerta Meteo Catania: il prefetto convoca il Centro coordinamento soccorsi

MeteoWeb

Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, in considerazione dell’allerta meteo rossa diramata dal Dipartimento della Protezione Civile, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) per effettuare un primo punto di situazione sul maltempo che sta interessando anche la provincia etnea. Il Ccs, al quale partecipano tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, sarà operativo fino a che le esigenze saranno cessate. Attesa l’allerta rossa diramata per la giornata di domani, martedì 12 novembre, è stata sospesa, su indicazione della commissione di concorso, la prova scritta della selezione pubblica bandita dall’Agenzia delle entrate che si sarebbe dovuta svolgere al centro Fiere Bicocca di Catania.

