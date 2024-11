Maltempo, piogge non stop sulla Sicilia orientale: allagamenti a Catania | VIDEO

MeteoWeb

La Sicilia orientale, e in particolare la zona del Catanese, restano nella morsa del maltempo, con piogge torrenziali in atto dal mattino. Molte località del Catanese hanno superato la quota di 100mm e continua a piovere. Tra i dati pluviometrici parziali più rilevanti segnaliamo: 116mm a Linera, 109mm ad Acireale, 108mm a San Gregorio, 102mm a Giarre, 98mm ad Aci Castello, 88mm a Lavinaio, 82mm a Viagrande, 81mm a Nunziata, 70mm a Catania, 52mm a Piedimonte Etneo, Calatabiano. Piogge torrenziali anche nel Siracusano, con 100mm caduti a Melilli, 73mm a Carlentini, 55mm a Priolo, 47mm a Solarino, 35mm a Villasmundo.

Sono saliti a 46 gli interventi conclusi dai Vigili del Fuoco a Catania e provincia: 14 sono in corso e altri otto sono da espletare. Allagamenti si registrano in città in Via Siena, in Via San Giovanni, a Li Cuti, in Via Monsignore Domenico Orlando, in via Fisichelli e a San Giovanni la Punta. Interventi anche per dissesto e staticità di costruzioni. In via Salvatore Quasimodo, sempre a Catania, sono al lavoro una squadra di Vigili del Fuoco del comando provinciale e anche sommozzatori del locale nucleo dei pompieri per fornire assistenza a personale della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso per un allargamento.

Inoltre, con il maltempo in atto, la neve è tornata ad imbiancare l’Etna, in attività nelle scorse ore con ricaduta di cenere su alcuni Comuni della costa.

Allerta meteo rossa

Resta alta l’attenzione in Sicilia, con la Protezione Civile che ha diramato l’allerta rossa per Catanese e Messinese alla luce delle piogge torrenziali che continueranno a cadere anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, martedì 12 novembre. È alto il rischio di alluvioni nell’area, motivo per il quale moltissimi Comuni stanno decidendo di chiudere le scuole. Fondamentale prestare la massima attenzione e seguire i consigli delle autorità.

