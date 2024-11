Allerta Meteo, i mari del Sud continuano a sfornare forti temporali: Sicilia e Sardegna a rischio alluvioni

MeteoWeb

Il mar Mediterraneo centrale continua a sfornare forti temporali che colpiscono l’estremo Sud Italia e in modo particolare le isole maggiori. Quello di oggi in Sicilia è il 4° giorno di pioggia consecutivo: piogge forti, intense, persistenti che consentono all’isola di mettere definitivamente alle spalle la crisi provocata dalla siccità dei mesi scorsi. Oggi i forti temporali si stanno concentrando nelle zone joniche e meridionali dell’isola, in modo particolare nel Canale di Sicilia che sin dalla scorsa notte è colpito da un maltempo davvero molto intenso.

Infatti nel cuore del Canale di Sicilia, l’arcipelago di Malta è interessato da piogge diffuse e abbondanti con forti temporali in condizioni di assenza di vento. Non è un ciclone o una tempesta, ma temporali provocati dal contrasto tra infiltrazioni fresco-umide provenienti dai Balcani e il caldo latente nel Mediterraneo.

I temporali che imperversano su Malta sono ben visibili dalle immagini satellitari, che evidenziano pure il maltempo diffuso in Sicilia, dove nella giornata odierna si stanno verificando ulteriori violenti nubifragi:

Il maltempo in Sicilia sta provocando gravi criticità in queste ore per i nubifragi in corso tra Catania e Taormina. Impressionante la mappa con gli accumuli pluviometrici degli ultimi 4 giorni: abbiamo piogge alluvionali nella Sicilia orientale, tra Catania e Messina, ma distribuite su 4 giorni appunto, quindi molto benefiche per i terreni. Abbondanti precipitazioni anche a Siracusa, sugli Iblei e nella Sicilia occidentale:

Clamorosi i dati pluviometrici degli ultimi tre giorni tra Catania e Messina: spiccano i 310mm di pioggia caduti a Giarre, i 202mm di Acireale, i 144mm di San Gregorio di Catania e 115mm di Aci Castello, questi ultimi due dati che possiamo annoverare nell’ambito della Città di Catania. Una parte consistente di questi accumuli sono delle ultime ore. Nel corso della giornata odierna, infatti, sono caduti 173mm di pioggia a Giarre, 103mm ad Acireale, 83mm ad Aci Castello e 78mm a San Gregorio di Catania. A Catania piove in città per la seconda volta questa settimana con appena +17°C in pieno giorno.

Più a Nord, nel messinese, 221mm a Pagliara, 203mm ad Allume, 168mm a Forza d’Agrò, 138mm a Mandanici, 134mm a Letojanni e Castelmola.

Sono dati pluviometrici eccezionali: nella Sicilia Orientale centro-settentrionale, tra Messina e Catania, è molto probabile che il 2024 si chiuda addirittura con surplus pluviometrici annui. Di questo episodio di siccità, insomma, non rimarrà quasi neanche traccia negli annali di meteorologia, per quanto è stato breve e modesto, almeno in quest’area dell’isola.

Allerta Meteo: attenzione ai forti temporali di stasera e del weekend

Quest’ondata di maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, anzi, si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, estendendosi anche alla Sardegna e ad alcune aree del Centro Italia come Lazio e Toscana. Nel pomeriggio-sera di oggi, secondo il modello Moloch del CNR-ISAC, avremo temporali furiosi sul mar Tirreno, al largo della Sardegna, e continueranno forti piogge in Sicilia, Sardegna, nel Lazio e nell’arcipelago Toscano. Secondo il preciso modello italiano, la pioggia stavolta colpirà anche Palermo, oltre ad insistere su Malta:

Domani, sabato 9 novembre, in mattinata la situazione rimarrà analoga. Forti temporali su Malta, nel mar Tirreno, in Francia meridionale e nella Sicilia jonica centro-settentrionale, nelle medesime aree già colpite nelle scorse ore.

Nel pomeriggio-sera di sabato i temporali si intensificheranno nel basso Tirreno, coinvolgendo ancora una volta gran parte di Sardegna e Sicilia:

Ma questo è solo l’inizio: il maltempo si estenderà ulteriormente domenica, lunedì, martedì e mercoledì inglobando tutto il Sud e provocando un lungo periodo di piogge intense, estese e diffuse.

