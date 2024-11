Maltempo a Malta, forti piogge e temporali: una grande piovuta sull’isola | FOTO e DATI

MeteoWeb

Forti piogge e temporali stanno colpendo duramente Malta in queste ore. Nell’Isola dei Cavalieri è un venerdì tipicamente autunnale: le temperature oscillano tra +16 e +18°C in pieno giorno, e sin dall’alba si sono verificati forti temporali con intense fulminazioni che hanno regalato un vero e proprio spettacolo pirotecnico nella notte Mediterranea. Poi è arrivata la forte pioggia: la Capitale, La Valletta, è stata fino al momento tra le zone meno colpite con 14mm di accumulo pluviometrico. Ha piovuto di meno soltanto a Luqa (10mm).

Nelle altre zone dell’isola spiccano i 55mm di pioggia a Dingli, poi ancora 31mm a Mosta e a Benghajsa, 22mm a Msida. A Gozo, invece, abbiamo 18mm a Xewkija, 17mm a San Lawrenz e 14mm a Zaghra.

Allagamenti diffusi, ma senza grandi criticità. Le piogge, seppur localmente abbondanti perchè persistenti e durature, sono meno intense di quelle che il 20 settembre avevano messo in ginocchio Malta. Oggi i turisti, seppur muniti di ombrelli e adatto equipaggiamento impermeabile, continuano regolarmente a visitare il centro e le principali attrazioni turistiche. Non ci sono forti venti né mareggiate, quindi la situazione è regolare anche nella navigazione senza alcuna criticità: il mare è piatto.

Nelle prossime ore ancora piogge e temporali nel pomeriggio odierno. Fenomeni analoghi domani, sabato 9 novembre. Attenzione ai temporali: localmente potremmo avere forti nubifragi.

