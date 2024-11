Maltempo, nubifragi in Sicilia: forti temporali tra Catania e Taormina, strade come fiumi ad Acireale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuova giornata di maltempo in Sicilia, con effetti già previsti da diverse allerte meteo: temporali stazionari stanno imperversando da Catania a Taormina, con punte di oltre 140 mm. Numerosi gli allagamenti segnalati, con criticità anche lungo la A18. Il sindaco di Acireale (CT) Roberto Barbagallo per “ragioni di sicurezza esorta caldamente tutti i cittadini a evitare gli spostamenti“. “Sentiti i dirigenti scolastici – ha dichiarato il primo cittadino – vi chiedo di non avere fretta di riprendere i vostri figli dalle scuole, per evitare pericoli. I ragazzi sono al sicuro nelle scuole per cui, considerato che la pioggia avviene con intensità intermittente, vi chiedo di aspettare il momento adatto per spostarvi. A breve dovrebbe esserci una piccola tregua che può permettere di andarli a prendere in sicurezza. È necessaria un po’ di prudenza, abbiamo attivato tutte le nostre forze di protezione civile e siamo in contatto con la Protezione civile regionale“.

Un torrente è esondato ad Acireale: i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia. Diverse le persone in difficoltà, rimaste all’interno delle proprie autovetture. Un supermercato all’ingresso della città è stato evacuato. Il torrente è esondato in via San Piero Patti. I vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania stanno operando in Via Cristoforo Colombo, e a Capo Mulini.

