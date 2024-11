Allerta Meteo, neve forte e piogge in intensificazione al Centro/Nord. Domani il Ciclone si sposta al Sud | MAPPE

MeteoWeb

Tutto nel giro di pochi chilometri: mentre in Piemonte nevica in pianura e fa freddo con 0°C a Biella, Ivrea, Verbania e Domodossola e +2°C a Torino, Cuneo, Novara, Asti e Alessandria, nella vicina costa dell’alto Tirreno la temperatura è di ben +13°C a Genova, +14°C a Livorno, +17°C a Piombino e il clima è mite anche in Emilia Romagna con +10°C a Bologna, +12°C a Rimini. La pioggia inizia a cadere copiosa nell’alta Toscana, con oltre 30mm tra Lucca e Pisa, la zona al momento più colpita. Ma è ancora solo l’inizio del peggioramento.

Nella sera-notte le piogge nell’alta Toscana diventeranno torrenziali, e il maltempo si estenderà anche alle altre Regioni del Tirreno, a Sardegna, Sicilia sud/occidentale e alto Adriatico, con forti nevicate anche sulle Alpi centro-orientali dopo quelle intense del momento in Piemonte.

Le nevicate più intense e abbondanti stanno interessando la Francia, la Svizzera, la Germania e l’Europa centrale (è imbiancata persino Parigi), ma nelle prossime ore una spolverata potrebbe lambire persino Venezia:

Attenzione ai venti impetuosi della prossima notte: la Toscana sarà flagellata da una burrasca violentissima di ponente, con raffiche ad oltre 140km/h sulle coste e mareggiate furiose. Venti di libeccio molto intensi interesseranno tutto il Centro/Sud, con un garbino impetuoso su Marche e Abruzzo dov’è alto il rischio di danni devastanti per raffiche superiori ai 150km/h sul crinale appenninico adriatico:

Nella giornata di domani, venerdì 22 novembre, il maltempo si estenderà rapidamente al Centro/Sud. Avremo forti piogge e temporali in tutta l’Italia centrale e meridionale, con violenti nubifragi sul versante tirrenico. Attenzione ai Balcani, dove si verificheranno vere e proprie alluvioni:

In serata il maltempo si sposterà verso Sud, concentrandosi – in Italia – su Puglia, Basilicata, Cilento, Calabria e Sicilia. Sui Balcani piogge alluvionali in Albania, mentre la neve cadrà copiosa nelle zone interne:

Proprio tra venerdì sera e sabato mattina irromperà l’aria polare che farà crollare le temperature in uno scenario tipicamente invernale in modo molto precoce. Sabato, infatti, le temperature saranno davvero gelide.

