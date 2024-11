Allerta meteo Sardegna: temporali e piogge intense, allarme sui settori nord-orientali

MeteoWeb

La Sardegna sta vivendo una giornata segnata da una marcata instabilità atmosferica che interessa gran parte del territorio. Attualmente, diverse celle temporalesche sono presenti sia sul Canale di Sardegna sia sul Tirreno, con una di queste che ha iniziato a coinvolgere parzialmente la zona nord-orientale dell’isola.

Nel corso delle prossime ore, le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni sparse su vari settori dell’isola, con i fenomeni più intensi attesi proprio nelle zone nord-orientali. In queste aree, le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco e risultare particolarmente intense, con accumuli di pioggia rilevanti. Al contrario, le altre aree della Sardegna vedranno fenomeni più isolati e generalmente meno intensi.

È fondamentale prestare attenzione ai settori nord-orientali, poiché da oggi fino alla giornata di domani si prevede la persistenza di precipitazioni diffuse, spesso sotto forma di rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia accumulati in queste zone potrebbero superare i 100 mm nell’arco di 36 ore, un valore che rappresenta un rischio significativo per possibili criticità idrogeologiche.

Durante il pomeriggio e la sera di oggi, e nuovamente nel pomeriggio e la sera di domani, anche gli altri settori dell’isola potrebbero essere interessati da fenomeni temporaleschi isolati. Tuttavia, in queste zone i cumulati previsti dovrebbero rimanere generalmente contenuti.

A partire dalle prime ore di domani, lunedì 11 novembre, e per tutta la giornata, precipitazioni sparse e localmente abbondanti interesseranno le aree centro-orientali della Sardegna, con l’Ogliastra particolarmente esposta. Anche alcune zone sud-orientali potrebbero essere coinvolte, sebbene in misura minore.

La situazione meteo attuale e prevista richiede prudenza, specialmente nelle aree più colpite. Vi raccomandiamo di rimanere informati sugli aggiornamenti e di adottare le opportune misure di sicurezza. Le condizioni meteo rimarranno monitorate attentamente per eventuali proroghe e aggiornamenti riguardanti la durata e l’intensità dei fenomeni previsti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.