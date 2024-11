Allerta Meteo Spagna, la Dana si sposta sulle Baleari: rischio esondazioni a Maiorca | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa sulla Spagna, devastata nei giorni scorsi da gravissime alluvioni nei settori orientali e meridionali del Paese. Ora la goccia fredda (in spagnolo nota come “Dana”), responsabile del maltempo estremo, si sta avvicinando alle isole Baleari, dove sono attive diverse allerte meteo. “Nelle prossime ore si prevede che arrivi a Maiorca“, ha avvertito su X il servizio per le emergenze regionali. “Ha già lasciato 100 l/m2 sulla zona ovest”, aggiunge il messaggio, “serve molta precauzione”. In aggiunta, il servizio ha riferito che finora a Maiorca ci sono state 14 segnalazioni per allagamenti in vie pubbliche.

Secondo il giornale locale ‘Última Hora’, tre torrenti di Maiorca “stanno per straripare”. “Per fortuna la gente sta ascoltando gli avvisi e non sta andando in strada“, ha detto a questa testata un responsabile di Polizia della zona.

Un messaggio con inviti alla prudenza e ad evitare “zone inondabili” è stato condiviso anche dall’account ufficiale della presidenza del governo nazionale, La Moncloa.

Intanto, lo stato di allerta meteo sembra essersi ridotto nella provincia andalusa di Huelva, dove nelle scorse ore era stato lanciato un allarme rosso per pioggia.

