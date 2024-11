Allerta Meteo Spagna: allarme piogge torrenziali in 2 aree della provincia di Barcellona

MeteoWeb

Allerta meteo in due aree della provincia di Barcellona, dove il governo ha inviato un avviso di “piogge torrenziali e persistenti” direttamente sui telefoni cellulari della popolazione nelle zone di Garraf e Barcelonès. I cittadini sono invitati a prendere massime precauzioni, evitare spostamenti non necessari e stare lontani da corsi d’acqua e scarpate. La Protezione Civile della Generalitat ha inviato l’allerta nelle prime ore del giorno, a causa delle forti precipitazioni già in corso in queste aree e che potrebbero proseguire per ore. Lo stesso avviso è stato trasmesso anche agli abitanti del Baix Llobregat.

In un messaggio sui social media, la Generalitat di Barcellona ha ribadito l’importanza di mantenere una distanza di sicurezza da corsi d’acqua e scarpate nelle regioni colpite, sottolineando che, anche in assenza di pioggia diretta, potrebbero verificarsi improvvisi flussi d’acqua. Le piogge torrenziali della DANA, che hanno colpito intensamente la Catalogna, soprattutto nelle aree di Tarragona e Garraf, si sono ripresentate questa mattina sulle zone costiere e pre-costiere centrali. I danni hanno causato allagamenti stradali in alcune aree di Tarragona, nonché nelle città del Garraf e del Baix Llobregat, come Castelldefels e Gavà.

Dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi è in vigore una disposizione della Generalitat che limita la mobilità, consentendola solo in casi di necessità o per servizi essenziali, e sospende tutte le attività educative, universitarie e sportive nelle aree di Tarragona, tra cui Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès e Terra Alta.

