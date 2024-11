Alluvione Sicilia, sindaco di Acireale: “caduta la pioggia di un anno”

MeteoWeb

Costa Catanese sott’acqua a causa del maltempo, che sta scaricando piogge eccezionali con gravi impatti su molte località. “Sono caduti oltre 500 millimetri di pioggia, praticamente per qui, l’acqua di un anno”, dice all’AGI Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale, comune a pochi chilometri da Catania dove il maltempo ha provocato frane e allagamenti. In particolare, riferisce il primo cittadino, “una frana ha interessato la riserva naturale della Timpa, nei pressi di Santa Tecla. Tutto si è smosso verso le 11 di oggi. Per fortuna non passavano auto e motorini e abbiamo evitato il peggio. Ora dobbiamo attendere che le condizioni atmosferiche migliorino per fare dei rilievi e capire da cosa è stato causato questo cedimento, oltre che dalla pioggia abbondante. Forse c’è un punto di raccolta a monte, sulla strada nazionale, magari qualche parcheggio che fa da punto di raccolta. Vedremo”.

Il maltempo che si è abbattuto nella zona “non ha causato morti e non ci sono persone disperse – assicura il sindaco – la situazione sta migliorando. Del resto, in meno di 12 ore è caduto un quantitativo di acqua inaspettato. Con la Protezione Civile sono in corso operazioni di controllo”.

Gli interventi sui torrenti

“Per fortuna – sottolinea il sindaco – abbiamo finito di ripulire i torrenti 20 giorni fa. Uno solo mi preoccupa ma ho intenzione di andare fino in fondo su questo: è quello di Lavinaio Platani che insiste nella zona di Capomulini. Alla fine del corso d’acqua c’è una vecchia conceria che crea una strozzatura. Ebbene, è un punto fermo della mia amministrazione e voglio assolutamente che questo edificio venga abbattuto. Lo avevo già in mente nel 2017, poi non ho fatto il sindaco, ma ora che lo sono, voglio assolutamente risolvere questo problema. I proprietari hanno fatto richiesta di sanatoria ma è stata respinta. Quell’edificio va abbattuto per liberare il torrente”.

