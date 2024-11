Alluvione Spagna, Pedro Sanchez colpito con un bastone: le condizioni del premier dopo l’assalto | VIDEO 

MeteoWeb

Pedro Sanchez sta bene. Lo hanno confermato alla tv spagnola La Sexta fonti governative, dopo le contestazioni subite dal premier a Paiporta. La scorta del presidente del governo ha attivato il protocollo di sicurezza e lo ha trasferito al Posto di comando avanzato. Secondo la tv spagnola, il capo del governo sarebbe stato colpito di striscio da un bastone e ha lasciato subito dopo la cittadina. Numerose persone indignate hanno salutato Sanchez e i reali spagnoli con insulti e hanno affrontato il premier, mentre sia il re che la regina hanno cercato di mediare con i giovani che si erano avvicinati.

Nel corso della durissima contestazione di questa mattina alle autorità spagnole a Paiporta, un gruppo di cittadini locali ha attaccato l’auto di Pedro Sánchez con pale, bastonate, pugni e calci, finendo per distruggere i vetri posteriori dell’auto.

Sanchez: “vicino a chi soffre ma condanno la violenza”

“Voglio esprimere tutta la solidarietà e il riconoscimento dell’angoscia e della sofferenza patite dalle popolazioni” alluvionate ma “condanno ogni tipo di violenza“. Lo ha dichiarato il Premier Pedro Sanchez dal Centro di emergenze della Comunità di Valencia. Tre persone della sua scorta e di quella del Re Felipe e della Regina Letizia sono rimaste ferite in maniera lieve. “Rifiutate qualsiasi tipo di violenza che possa essere perpetrata come quella a cui abbiamo assistito oggi”, ha aggiunto. “Non devieremo dal nostro obiettivo, nonostante alcune persone violente assolutamente marginali”. “L’obiettivo principale è salvare vite umane, recuperare i corpi di coloro che potrebbero essere morti a causa di questa tragedia e impegnarsi per la ricostruzione”, ha spiegato il Premier spagnolo.

Pegan un palazo a Pedro Sánchez en Paiporta. Honor a ese héroe nacional. pic.twitter.com/gQUjaXTiYJ — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) November 3, 2024

