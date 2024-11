Alluvione Spagna: posticipata anche Espanyol-Valencia, sfida di Liga spagnola

MeteoWeb

Il Valencia CF ha recentemente ricevuto la conferma ufficiale dalla Federazione calcistica spagnola riguardo al rinvio della partita di LALIGA EA SPORTS contro l’RCD Espanyol. La gara, originariamente prevista per sabato 9 novembre 2024 allo stadio RCDE alle 18:30, è stata posticipata a una data futura, che sarà stabilita attraverso un accordo tra i club coinvolti, LALIGA e la Federazione calcistica spagnola. Questo rinvio arriva in risposta alle devastanti conseguenze del fenomeno meteorologico DANA, che ha colpito diverse aree della Spagna, causando gravi danni e mettendo in ginocchio molte comunità.

DANA è un evento atmosferico che provoca forti temporali, venti intensi e piogge torrenziali, spesso causando alluvioni e devastazioni in numerose regioni. In situazioni come queste, lo sport passa in secondo piano. Il Valencia CF ha espresso le sue condoglianze alle vittime e il proprio supporto a tutti coloro che stanno affrontando le difficili conseguenze del disastro. La nuova data dell’incontro sarà annunciata prossimamente, ma per ora l’attenzione è rivolta alle operazioni di soccorso.

