Alluvione Spagna, a Turís la pioggia di un anno in 200 minuti: DATI sconvolgenti

Un vero e proprio diluvio quello che si è abbattuto sulla Comunità Valenciana, in Spagna, il 29 ottobre, determinando catastrofiche alluvioni con un drammatico bilancio di vittime e danni. AEMET, l’agenzia meteorologica nazionale, ha pubblicato alcuni dati sull’evento alluvionale che ne dimostrano l’eccezionalità e violenza. AEMET comunica che a Turís, nel corso della giornata di martedì 29 ottobre, “è stata accumulata la straordinaria quantità di 618 l/m² (dati provvisori, poiché mancano le informazioni per un’ora). In tre ore è piovuto a Turís quello che cade in un anno intero”.

Inoltre, i meteorologi spagnoli affermano che Turís ha stabilito anche il record spagnolo di pioggia in un’ora, con 179,4 l/m², che superano i 159 l/m² caduti a Vinaròs (Castellón) nell’ottobre 2018.

Ulteriori dati sull’alluvione che ha sconvolto il Sud e l’Est della Spagna arrivano dall’AEMET Comunità Valenciana, che indica sempre a Turís “precipitazioni massime in 10 minuti: 42,0 l/m²”. Gli esperti sottolineano che si tratta di “dati provvisori, perché manca un’ora di dati in un orario di forte intensità, tra le 16 e le 17, che con molta probabilità verrà memorizzata sulla memory card della stazione, quindi, alla fine, il totale può essere vicino a 700 l/m²”.

Gli esperti dall’AEMET Comunità Valenciana forniscono altri dati per contestualizzare questi valori. “La precipitazione ANNUALE normale a Turís (media 1991-2020) è di 475,0 l/m². Mancando un’ora di dati, il 29 ottobre sono stati accumulati 618,0 l/m² e in sole 3 ore e 20 minuti è stato accumulato l’equivalente di un anno normale. Poiché provenivamo da una profonda siccità, il 2023 e il 2024 sono stati molto secchi. Nei 21 mesi tra gennaio 2023 e settembre 2024 si erano accumulati 446,4 l/m². Il 29 ottobre 2024 si sono accumulati 618,0 l/m². Il 29 ottobre 2024, in sole 3 ore, a Turís si sono accumulate le stesse precipitazioni dei 21 mesi precedenti”, concludono gli esperti spagnoli.

Il fenomeno della DANA

“Il fenomeno che ha colpito la Spagna – noto come Depressione isolata ad alti livelli, o DANA in spagnolo – si verifica durante la stagione autunnale perché il calore superficiale prodotto durante l‘estate viene rilasciato dal mare ed incontra un’improvvisa invasione fredda proveniente dalle regioni polari. Questo porta a quello che i meteorologi chiamano “cut off ” in quota con valori di bassa pressione che persistono per alcuni giorni e ruotano sulla regione interessata”, si legge sulla pagina Facebook “Meteo in Veneto” in un post dedicato all’alluvione in Spagna. “Questo si è osservato anche nei giorni dell’alluvione”; dalla saccatura principale si è staccato “un minimo depressionario che ha sostato a lungo sulla Spagna impattando con un persistente AR o fiume atmosferico di vapor acqueo proprio sulla regione di Valencia”.

