Alluvione Spagna, un VIDEO mette nei guai il governatore di Valencia: è bufera

MeteoWeb

I media spagnoli, come il sito eldiario.es, ha in queste ore recuperato il video in cui il 29 ottobre il presidente della Generalitat Valenciana – il governatore della Regione – Carlos Mazon, ridimensionava la minaccia della Dana mentre i servizi meteorologici affermavano il contrario. Nel video Mazon, esponente del Partido Popular, afferma che “secondo le previsioni, il temporale si sta spostando, cosa che fa sperare che intorno alle ore 18 diminuirà la sua intensità in tutto il territorio della comunità”. Ma erano le 13 e poco prima il suo stesso dipartimento per le Emergenze aveva diramato l’allerta.

Poi Mazon insiste: “considerato quello che sta succedendo, le cose stanno andando avanti fortunatamente senza danni materiali e senza allerta idrologica”. Il video è sparito dai profili social del governatore ma le testate spagnole lo hanno recuperato.

¿Qué Carlos Mazón ha borrado el tuit con sus declaraciones del 29 a las 13:00 llamando a la calma? Pues que rule La AEMET avisó el viernes 25, hizo un informe especial el 27 y el martes 29 declaró: 🚩07:36 ALERTA ROJA en el interior norte de Valencia

🚩07:42 Eleva a nivel rojo… pic.twitter.com/h3aq5RFkky — Judit 🔻 (@judit_sinhache) October 31, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.