Un ‘miracolo’ nella tragedia in Spagna: 10 operatori Rsa salvano 124 anziani dall’alluvione

MeteoWeb

I media in Spagna lo hanno chiamato un “miracolo”. Nella cittadina di Sedaví, nella regione di Valencia, dieci operatori nella casa di riposo della città hanno salvato 124 anziani dall’alluvione, trasportandoli per le scale, e facendoli arrivare al secondo piano dell’edificio. La casa di riposo si stava allagando la notte dell’alluvione, le dipendenti hanno raccontato ai media locali tra cui il Levante, che l’acqua stava piano piano salendo. L’ascensore era fuori servizio e così le dieci donne hanno deciso di trasportare gli anziani, alcuni anche molto pesanti, per le scale, salvando a tutti la vita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.