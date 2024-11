Caos alluvione in Spagna, è giallo sui dispersi: il numero spaventoso tra sospetti e tensione

MeteoWeb

Il governo spagnolo e la regione di Valencia, la più colpita dall’alluvione, non hanno ancora fornito ufficialmente un numero dei dispersi, neanche orientativo. Il sito di notizie eldiario.es ha pubblicato in esclusiva un documento, che sarebbe il verbale della riunione tenuta oggi dal ministro dell’Interno Fernando Grande Marlaska e dal governatore di Valencia, Carlos Mazon, da cui risulterebbero addirittura 1.900 le persone dichiarate scomparse ai servizi di emergenza. La cifra, spiega il sito di notizie, è provvisoria, e nella giornata di ieri altre 600 persone registrate come scomparse sono state poi localizzate. Il Centro Integrato di Coordinamento Operativo, che è stato presieduto oggi da Mazon e a cui apparterrebbe il documento pubblicato dal sito spagnolo, ha smentito la notizia.

“Smentiamo categoricamente quanto pubblicato da eldiario.es” che “non riflette nessun documento, dato, dichiarazione o cifra menzionata nella riunione di oggi”, riferisce il Cecopi in un comunicato. La notizia di 1.900 dispersi è stata ripresa dalla europarlamentare di Podemos, Irene Montero, ex ministro della Parità spagnola. “Con più di 200 morti, 1.900 dispersi e migliaia di persone colpite, è urgente dichiarare lo stato di allarme e un potente scudo sociale”, ha scritto su X la pasionaria di Podemos.

