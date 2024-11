Alluvione Valencia, l’allenatore Vicente Moreno scoppia a piangere in conferenza | VIDEO

MeteoWeb

L’allenatore dell’Osasuna, Vicente Moreno, si è commosso fino alle lacrime durante la conferenza stampa della partita di Liga spagnola contro il Real Valladolid, ricordando le persone colpite dalla recente DANA che ha devastato la sua terra natale, Massanassa, nella Comunità Valenciana. Con la voce rotta dall’emozione e visibilmente scosso, Moreno ha voluto esprimere la sua solidarietà e lanciare un messaggio di speranza e sostegno ai suoi concittadini che stanno attraversando questo momento difficile. Originario di Massanassa, uno dei centri maggiormente colpiti, dove le intense alluvioni hanno causato gravi danni materiali e hanno lasciato decine di persone senza casa, l’allenatore non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Voglio mandare tutto il mio sostegno e la mia solidarietà a tutte le persone colpite da questa calamità, a chi ha perso i propri cari e, in particolare, alla mia terra, alla mia Valencia. È un momento molto difficile per loro, ma anche per chi, come me, è lontano e ha familiari, amici e vicini in quella zona. Tutti insieme supereremo anche questo”, ha dichiarato.

Le sue parole, cariche di sincerità e di affetto per la sua comunità, hanno trovato grande riscontro sui social e nel mondo del calcio, dove numerose figure e tifosi hanno apprezzato il suo gesto e la sua vicinanza. L’emozione e l’umanità mostrate da Vicente Moreno sono un segnale di forza e speranza per la sua terra natale, che ora affronta un complesso processo di ripresa.

💔 El entrenador de @Osasuna, Vicente Moreno, se emociona hablando de la DANA 😢 ” No sé si puedo” 🖤 ” Es muy duro no poder estar allí con ellos. Todos juntos saldremos de esta” 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1rO46HQoxP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 1, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.