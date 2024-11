Alluvione Valencia: il gesto dell’Atletico Madrid è da applausi | VIDEO

MeteoWeb

La Fondazione Atlético de Madrid e la Croce Rossa hanno lanciato una campagna congiunta per aiutare le popolazioni colpite dalle inondazioni nella zona di Valencia. “Insieme alla Croce Rossa è stato creato un sito web per ricevere contributi finanziari. Incoraggiamo tutti coloro che possono a partecipare a questa campagna per cercare di contribuire insieme con il nostro piccolo granello di sabbia”, si legge sul sito dell’Atletico Madrid. “Inoltre, domenica prossima, in concomitanza con la partita contro l’Ud Las Palmas al Riyadh Air Metropolitano, la nostra Fondazione aprirà un’area dedicata alla raccolta materiale davanti alle porte dello stadio”, prosegue la nota.

Inoltre chi vuole potrà ”consegnare oggetti come caricabatterie per cellulari solari, fornelli a gas per cucinare, lampade a batteria, torce elettriche, pale per rimuovere detriti e fango, borse per riporre i detriti e bombole a gas, acqua in bottiglia, cibi pronti, cibo in scatola, prodotti per l’igiene personale, pannolini, latte in polvere per bambini, deodoranti, dentifricio, spazzolini da denti, salviette, omogeneizzati, posate usa e getta, carta igienica, spazzolini da pulizia, gel, shampoo, asciugamani , coperte nuove, calzini, prodotti di farmacia e parafarmacia, per l’igiene femminile e infantile, mascherine, guanti in lattice e scarpe di grandi dimensioni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.