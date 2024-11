Alluvione Valencia, 19 volontari intossicati durante la pulizia di un garage allagato: due sono in gravi condizioni 

MeteoWeb

Diciannove volontari che stavano cercando di ripulire un garage dal fango dopo l’inondazione dei giorni scorsi sono rimasti intossicati e due di loro sono ricoverati in gravi condizioni. Come ha spiegato una fonte della Guardia Civil, nel pomeriggio di oggi le persone impegnate nei lavori di pulizia del garage che si trova nella cittadina di Chiva della regione di Valencia hanno mostrato sintomi di intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente a causa del cattivo funzionamenteo dell’impianto di aerazione, danneggiato dall’acqua.

Fonti della Guardia Civile hanno informato l’EFE che il fatto è avvenuto intorno alle 14,30 in un garage situato in via Ramo’n y Cajal del paese, in Spagna, apparentemente a causa della cattiva combustione nel motore della pompa di scarico. Alcune delle persone colpite hanno dovuto essere curate presso il centro sanitario di Chiva. I servizi sanitari hanno mobilitato due unità SAMU, due unità SVB e un elicottero medico, oltre alle équipe mediche di assistenza primaria del comune.

