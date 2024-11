Alluvioni Spagna, è di nuovo allerta rossa nella costa sud di Valencia: attese forti piogge

MeteoWeb

Non si allenta la morsa del maltempo sulla Spagna devastata dalle alluvioni. L’agenzia meteorologica nazionale (AEMET) ha lanciato l’allerta meteo rossa per la costa meridionale di Valencia. Si prevede che la zona sarà interessata da forti piogge a partire dalle 18 fino alle 23. “Nelle prossime ore in questa zona potrebbero verificarsi temporali di forte intensità: oltre 90 l/m² in un’ora. Stai molto attento!” si legge sull’account X dell’AEMET. Il governo regionale di Valencia, attraverso il Centro di coordinamento delle emergenze, ha inviato un nuovo avvisto Es-Alert con messaggi sui cellulari di allarme rosso – il massimo livello – alla luce delle previsioni dell’AEMET di “piogge localmente molto intense e possibilmente di eccezionale persistenza nella zona della provincia di Valencia Litorale Sud“, che è stata l’area più colpita dalle piogge di martedì 29 ottobre, che hanno determinato devastanti alluvioni. Con l’appello a seguire le raccomandazioni di Protezione Civile.

In precedenza, l’allerta meteo rossa era stata decretata anche in tutta la provincia dell’Almería, nella regione dell’Andalusia, ma ora l’allarme è stato revocato. La provincia è ora posta sotto allerta gialla, a causa di precipitazioni di intensità pari a 20mm all’ora. “Restiamo molto attenti alla situazione nel resto del Levante. Nel pomeriggio-notte potrebbero verificarsi rovesci molto forti, soprattutto nella Comunità Valenciana e nel sud della Catalogna“, avverte AEMET. Sei comunità rimangono in allerta arancione o a rischio significativo nelle aree della Catalogna (Tarragona), Murcia (Valle del Guadalentín, Lorca, Cartagena, Marrazón e Águilas) e nell’intera Comunità Valenciana.

Nuovi problemi e allagamenti a causa delle forti piogge si sono verificati nella regione di Murcia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.