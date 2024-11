L’Etna torna a farsi notare con un pennacchio di fumo: spettacolo al tramonto | FOTO

MeteoWeb

L’Etna torna a farsi notare in queste ore con un bellissimo pennacchio di fumo che si erge dai suoi crateri, catturando l’attenzione degli abitanti. Antonella Infanta ci invia delle foto da Zaffarana Etnea, mentre la webcam mostra l’attività in corso ai crateri (vedi gallery scorrevole in alto). Ad aggiungere ancora più fascino alle foto del vulcano ci pensa un tramonto infuocato, che rende l’atmosfera ancora più magica. In queste giornate limpide e senza foschia, il vulcano è osservabile persino da Palermo e anche dalla Presila Catanzarese, come documentato sui social.





