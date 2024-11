“Una porta sul futuro e ricerca fondamentale”, le reazioni in Italia sul nucleare

MeteoWeb

“Per cogliere le opportunità e vincere la sfida che il nucleare ci pone, è fondamentale investire nella ricerca tecnologica, ambito in cui l’Italia eccelle e che rappresenta una punta di diamante della nostra Nazione. Il futuro a portata di mano potrebbe essere, ad esempio, nei piccoli reattori modulari, i cui punti forti sono le dimensioni ridotte, la capacità di riutilizzare le scorie nucleari esistenti e di produrre energia nucleare pulita e sicura. È tempo di lasciarci alle spalle un paleoecologia che ha prodotto soltanto danni e di mettere in campo, come sta facendo il governo, strategie energetiche scevre da ideologie.

Nel frattempo, occorre continuare a incentivare le fonti rinnovabili, consapevoli che un mix energetico equilibrato, che non escluda aprioristicamente alcuna opzione, è l’unica risposta possibile per realizzare il processo. di decarbonizzazione, rispondere al fabbisogno crescente di energia e raggiungere l’indipendenza energetica”. Lo afferma Riccardo Zucconi, deputato e responsabile energia di Fratelli d’Italia alla Camera, presente all’inaugurazione del Gruppo Mondiale per l’energia da Fusione.

