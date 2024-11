G20, altri tre incontri per Giorgia Meloni: in programma anche il Piano Mattei per l’Africa

MeteoWeb

Un ” passaggio di consegne” con il primo ministro canadese Justin Trudeau, prossimo presidente del G7. Ma anche con il primo ministro indiano Narendra Modi – con l’India potrebbe arrivare la firma del Piano d’azione 2025-2029. Sono alcuni degli incontri bilaterali, come spiegano fonti italiane, in programma per Giorgia Meloni a margine del G20 che si aprirà a Rio de Janeiro domani mattina. La premier, che oggi ha visto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, incontrerà anche il principe ereditario degli Emirati Arabi, con cui approfondirà anche gli sviluppi del Piano Mattei per l’Africa. In agenda, in questo contesto, anche l’incontro con il presidente della Banca Mondiale Aiay Banga.

