Meloni-Lula, prime notizie sull’incontro: dagli investimenti delle imprese al tema dell’Enel

Nell’incontro bilaterale a Rio de Janeiro tra il presidente brasiliano Ignazio Lula da Silva e il premier Giorgia Meloni – riferisce il governo di Brasilia in una nota diramata al termine del bilaterale- si é parlato delle priorità della presidenza brasiliana nel G20. Lula ha invitato il premier Meloni a compiere una nuova visita in Brasile nel prossimo futuro, promuovendo un incontro d’affari tra i due Paesi. Meloni ha ricordato che in Brasile ci sono 800.000 cittadini italiani e 30 milioni di discendenti di italiani.

Il premier, riporta sempre il governo brasiliano, ha detto a Lula che le imprese italiane hanno intenzione di investire 40 miliardi di euro in Brasile, da qui la decisione di aggiornare gli accordi di partenariato e di cooperazione economica tra i due Paesi. I due leader hanno parlato anche del tema dell’Enel e della necessità di progredire nel miglioramento del servizio fornito dall’azienda in Brasile, soprattutto a San Paolo.

