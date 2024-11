Italia e Brasile verso un nuovo piano d’azione strategico: incontro bilaterale tra Meloni e Lula

MeteoWeb

Nell’incontro bilaterale tra il presidente e del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Federale del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, alla vigilia del vertice del G20 a Rio, è stata discussa anche l’“opportunità di concludere un nuovo Piano d’Azione del Partenariato Strategico Italia-Brasile per il quinquennio 2025-2030”. Ne dà notizia Palazzo Chigi al termine dell’incontro al forte di Copacabana. Nel congratularsi per il lavoro portato avanti dalla Presidenza brasiliana, il premier “ha espresso apprezzamento per la sinergia e la continuità assicurata dalle due Presidenze, quella italiana del G7 e quella brasiliana del G20, sancita dalla condivisione delle priorità tematiche affrontate, a partire da sviluppo, transizione energetica e sicurezza alimentare”.

“Sul piano bilaterale, è stata manifestata la comune volontà di continuare a lavorare per rafforzare il partenariato tra Roma e Brasilia, individuando i settori prioritari sui quali focalizzare l’attenzione, a partire da quello economico-commerciale, avvalendosi anche della collaborazione della storica presenza della numerosa Comunità italiana in Brasile. In questo ambito, sono state messe in luce le importanti opportunità nei settori dell’energia e dello sviluppo infrastrutturale”, informa ancora Palazzo Chigi.

