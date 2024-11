Gelo e neve al 22 novembre: il risveglio polare di Piemonte e Valle d’Aosta | FOTO e DATI

MeteoWeb

Un risveglio polare, come al Circolo Artico, per giunta in pieno Novembre nel cuore dell’autunno. Quella di ieri al Nord Italia è stata una delle nevicate più precoci degli ultimi decenni, e stamani ha regalato scenari davvero glaciali soprattutto in Piemonte e Valle d’Aosta che sono state le Regioni più colpite dalla neve. Accumuli straordinari persino in città, con 35cm ad Aosta e 20cm a Biella, come raramente accade anche in pieno inverno. In entrambe le città, la temperatura minima è stata di -2°C.

Ha fatto più freddo nell’entroterra della pianura settentrionale piemontese con -3,7°C a Massazza, -3,5°C a Caluso, -3,3°C a Caselle Torinese, -2,8°C a Venaria. Ma domani farà molto più freddo: l’irruzione di aria polare si intensificherà e le temperature crolleranno sotto i -5°C un po’ ovunque al Nord/Ovest, con picchi vicini ai -10°C. Straordinarie le immagini del risveglio odierno:

La neve persiste al suolo nella pianura a Nord del Po anche a metà mattina, nonostante il soleggiamento e l’aumento termico, proprio come se fossimo in pieno inverno e durante un’irruzione delle più intense degli ultimi decenni. Invece siamo a novembre, nel cuore dell’autunno, in un contesto termico che non ha nulla d’eccezionale. Davvero un evento degno d’altri tempi per il Nord/Ovest:

