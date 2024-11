Neve Piemonte: uno degli eventi nevosi più precoci degli ultimi decenni

MeteoWeb

Il Piemonte è stato protagonista di una nevicata eccezionalmente precoce, con accumuli a quote insolitamente basse per il periodo autunnale. L’evento, che ha interessato diverse aree della regione, ha segnato un momento significativo nell’avvio della stagione fredda, con accumuli di neve al suolo già al di sotto dei 300 metri in alcune località.

In particolare, le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola hanno registrato i maggiori apporti nevosi, rispettando le previsioni. Nell’area nord e ovest di Torino, i quartieri settentrionali e collinari del capoluogo hanno visto depositi tra 1 e 3 centimetri, mentre nelle zone più elevate dell’alto Piemonte le nevicate hanno raggiunto il loro culmine. Le colline dell’Eporediese e del Biellese, inclusa la città di Biella, hanno registrato accumuli tra 10 e 15 centimetri. Simili valori sono stati osservati anche nella bassa Valsesia, nell’alto Novarese e a Domodossola, dove le precipitazioni hanno portato fino a 20 centimetri di neve già a partire dai 350-400 metri.

L’intensità del fenomeno è stata favorita da una combinazione di fattori meteorologici. La perturbazione ha beneficiato di un flusso umido proveniente da sud-sudest nei bassi strati dell’atmosfera, associato al minimo di pressione che si è spostato sul basso Piemonte. Questo ha amplificato l’effetto dello sbarramento orografico, generando rovesci intensi che hanno colpito le aree pedemontane e prealpine del nord-ovest, con precipitazioni consistenti anche in pianura.

Per molte zone, si è trattato della nevicata più significativa degli ultimi decenni a basse quote, superando persino l’evento del 28 novembre 2008, quando il basso Piemonte – in particolare le Langhe, il Cuneese e l’Astigiano – fu interessato da una perturbazione rilevante. Stavolta, invece, il cuore dell’evento si è concentrato nelle aree settentrionali e nord-occidentali della regione.

