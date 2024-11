Giappone, continua la fornitura di GNL da Sakhalin-2 nonostante le sanzioni USA alla Russia

MeteoWeb

Il Giappone adotterà tutte le misure possibili per prevenire Interruzione nella garanzia di una fornitura stabile di GNL dal progetto russo Sakhalin-2, in seguito alle nuove sanzioni statunitensi. Lo ha affermato il ministro dell’Industria giapponese Yoji Muto. Gli Stati Uniti ieri hanno imposto nuove sanzioni alla russa Gazprombank, mentre il presidente Joe Biden intensifica le azioni per punire Mosca per l’invasione dell’Ucraina prima di lasciare l’incarico al presidente eletto Donald Trump, a gennaio. Gazprombank è una delle più grandi banche russe ed è in parte di proprietà di Gazprom. Le sanzioni, tuttavia, non riguardano le transazioni relative al progetto petrolifero e del gas Sakhalin-2, nell’estremo oriente della Russia, fino al 28 giugno 2025. “Sakhalin-2 è importante per la sicurezza energetica del Giappone”, ha affermato oggi Muto in conferenza stampa, sottolineando che non ci sono interruzioni immediate, poiché le transazioni tramite Gazprombank con Sakhlin-2 o Sakhalin Energy sono escluse dalle sanzioni.

“Continueremo a fornire spiegazioni dettagliate agli Stati Uniti e agli altri membri del G7, come abbiamo fatto in passato, e adotteremo tutte le misure possibili per garantire che non ci siano ostacoli alla garanzia di una fornitura stabile per il Giappone”, ha spiegato il ministro nipponico. Separatamente, il presidente di Osaka Gas, acquirente di Sakhalin 2 LNG, ha affermato che le nuove sanzioni statunitensi non influenzeranno il processo di regolamento per l’approvazione del combustibile. “Non ci aspettiamo che le sanzioni americane influenzeranno le nostre transazioni”, ha affermato oggi il presidente di Osaka Gas, Masataka Fujiwara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.