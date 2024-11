A Ginevra un evento di grande rilievo per la sicurezza alimentare globale

MeteoWeb

Dal 25 al 30 novembre 2024, Ginevra ospiterà la 47ª Sessione della Commissione del Codex Alimentarius (CAC), un evento di grande rilievo per la sicurezza alimentare globale e l’armonizzazione degli standard alimentari. Durante il 2024, i comitati tecnici del Codex hanno lavorato intensamente per preparare una serie di testi normativi proposti per l’adozione nella sessione CAC47.

Tra i principali documenti figurano:

Revisione degli standard per oli di oliva e sansa di oliva

Revisione dello standard per oli vegetali denominati, con l’inclusione dell’olio di avocado

Linee guida per le misure di controllo igienico nei mercati alimentari tradizionali

Codice di pratica per la prevenzione e la riduzione dell’intossicazione da ciguatera

Aggiornamenti agli Standard Generali sugli Additivi Alimentari, inclusa l’aggiunta del pigmento blu naturale “Jagua Blue”

Revisione delle Linee Guida sull’Etichettatura Nutrizionale

Modifica dello standard per sardine e prodotti simili in scatola

Linee guida sulla fornitura di informazioni sugli alimenti confezionati

Uso delle tecnologie per l’etichettatura alimentare

Revisione dello Standard Generale per l’Etichettatura degli Alimenti Preconfezionati, con nuove disposizioni per l’etichettatura degli allergeni.

La Commissione del Codex Alimentarius, istituita congiuntamente dalla FAO e dall’OMS, è uno strumento per promuovere la sicurezza alimentare a livello globale. Ogni testo adottato riflette un equilibrio tra scienza, praticità e le esigenze dei diversi paesi membri.

