COP29, Guterres al G20: “I disastri climatici minacciano ogni economia”

“Fallire non è un’opzione“. Così ha esordito Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, durante il suo intervento rivolto ai leader del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile, ricordando loro l’importanza della COP29. Il vertice, che si sta svolgendo a Baku, in Azerbaigian, rappresenta un’opportunità cruciale per agire sui cambiamenti climatici, e per questo Guterres ha sottolineato che “il fallimento non è un’opzione“, poiché potrebbe compromettere gli ambiziosi obiettivi per il futuro.

Il segretario ha proseguito con un appello ai leader del G20, chiedendo loro di “incaricare i vostri ministri e negoziatori” e di “assicurarsi che facciano di tutto per un nuovo ambizioso obiettivo sulla finanza per il clima“. Guterres ha messo in evidenza un esempio significativo, come quello della conservazione dell’Amazzonia, che “inevitabilmente” condizionerebbe il successo delle future conferenze, in particolare la COP30 che si terrà in Brasile. Concludendo il suo intervento, ha ribadito che la sfida globale per il clima non può essere affrontata senza azioni concrete e ambiziose.

Il successo del vertice è nelle mani dei Paesi del G20

Antonio Guterres ha concluso il suo intervento al G20 a Rio de Janeiro con un appello al senso di responsabilità dei Paesi partecipanti. “Il successo della COP29 è in gran parte nelle vostre mani. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti i Paesi intorno a questo tavolo per contribuire al successo della COP29“, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, richiamando l’attenzione dei leader mondiali sul vertice cruciale che si sta svolgendo a Baku, in Azerbaigian.

Guterres ha insistito sulla necessità di “creare fiducia e incentivare la preparazione di piani climatici nazionali con un profilo di grande ambizione per il prossimo anno“. Ha anche sottolineato che l’obiettivo finanziario, in tutte le sue sfaccettature, deve essere mirato a soddisfare le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, affinché il cambiamento climatico possa essere affrontato globalmente con un impegno serio e condiviso.

