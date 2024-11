Incendio Roma, Arpa Lazio: “in corso monitoraggio dopo rogo in zona Tor Cervara”

MeteoWeb

In relazione all’incendio che si è verificato alle ore 22.45 del 24 novembre 2024 a Roma in zona Tor Cervara, dove è andato in fiamme un capannone contenente rifiuti, l’Arpa Lazio ha effettuato un primo sopralluogo nella notte e ha installato un campionatore per il monitoraggio della qualità dell’aria, strumento necessario per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze chimiche inquinanti. Le procedure standard in occasione di incendi prevedono la ricerca di diossine, IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e PCB (policlorobifenili), in quanto si tratta delle sostanze che generalmente possono formarsi a seguito di eventi di questa natura. Gli esiti delle analisi vengono tempestivamente condivisi con l’autorità sanitaria e successivamente pubblicati e diffusi attraverso i canali social di Arpa Lazio nell’ottica di garantire trasparenza e il più ampio accesso alle informazioni ambientali.

Per indicazioni su questioni di natura sanitaria e su comportamenti da seguire in conseguenza dell’incendio, è necessario fare riferimento alle comunicazioni ufficiali di Roma Capitale. L’attività di monitoraggio della qualità dell’aria è in corso. Seguiranno schede sintetiche con i risultati delle analisi per le sostanze monitorate.

