La vita sulla Terra ha origini marziane? Indizi dai composti organici del Pianeta Rosso

MeteoWeb

Da oltre un decennio, il rover Curiosity della NASA rappresenta una delle più grandi imprese dell’esplorazione spaziale. Attraverso il suo lavoro incessante sulla superficie di Marte, questo straordinario laboratorio robotico ha fornito indizi cruciali che potrebbero ridefinire il modo in cui comprendiamo le origini della vita non solo sul pianeta rosso, ma anche sulla Terra. La recente scoperta di materiale organico sedimentario nei campioni analizzati da Curiosity potrebbe rappresentare un tassello chiave per spiegare come la vita abbia avuto inizio nel nostro sistema solare.

Curiosity: il robot che guarda al passato di Marte

Lanciato nel 2011 e attivo su Marte dal 2012, Curiosity si trova nel cratere Gale, un’enorme depressione creata dall’impatto di un meteorite miliardi di anni fa. Il cratere è particolarmente interessante per i ricercatori, grazie alla presenza del monte Sharp, un picco stratificato che si eleva per oltre 5.000 metri dal centro della depressione. Questo luogo unico è stato scelto come sito di esplorazione per la sua capacità di conservare tracce della storia geologica e climatica di Marte, offrendo uno sguardo sulle condizioni primordiali del pianeta.

Recentemente, Curiosity ha analizzato campioni prelevati dal monte Sharp, rilevando materiale organico sedimentario di particolare interesse. Gli scienziati hanno osservato che i composti a base di carbonio, presenti nei sedimenti, mostrano caratteristiche isotopiche uniche, simili a quelle che sulla Terra sono spesso associate alla presenza di microrganismi. Tuttavia, su Marte, tali proprietà non necessariamente indicano un’origine biologica. Questo pone una domanda fondamentale: come si è formato questo materiale organico?

“Questi composti a base di carbonio rappresentano i mattoni fondamentali della vita”, spiega il professor Matthew Johnson, chimico dell’Università di Copenaghen. “Ma dimostriamo che il materiale organico trovato su Marte si è formato attraverso reazioni fotochimiche atmosferiche, cioè senza che ci fosse la vita. Resta ancora da dimostrare se questo materiale organico abbia portato alla vita sul Pianeta Rosso.”

Fotolisi: la chiave per comprendere il mistero

Un elemento centrale di questa scoperta è un fenomeno chimico noto come fotolisi, il processo attraverso cui i raggi ultravioletti (UV) del Sole rompono i legami chimici nelle molecole, consentendo la formazione di nuove sostanze. Questo meccanismo, spiegano i ricercatori, ha avuto luogo nell’atmosfera primordiale di Marte, dove l’anidride carbonica (CO₂) era abbondante.

Secondo lo studio, il 20% delle molecole di CO₂ presenti nell’atmosfera marziana è stato sottoposto a fotolisi, producendo ossigeno e monossido di carbonio, due composti chiave che possono innescare ulteriori reazioni chimiche. Questi processi hanno dato origine a molecole organiche complesse, precursori essenziali della vita.

“Circa il 20% delle molecole di CO₂ presenti nell’atmosfera marziana sono state scisse grazie ai raggi UV del Sole, dando origine a molecole complesse di carbonio“, spiega Johnson. Questo fenomeno, sebbene oggi sia difficile da osservare direttamente, potrebbe essere stato un processo fondamentale durante l’infanzia del nostro sistema solare.

Marte, Terra e Venere: una storia comune

Un aspetto affascinante emerso dalla ricerca è che le atmosfere primordiali di Marte, Terra e Venere condividevano molte somiglianze. In particolare, tutte e tre erano ricche di anidride carbonica e sottoposte all’intensa radiazione ultravioletta del giovane Sole. Ciò suggerisce che la fotolisi potrebbe non essere stata esclusiva di Marte, ma un fenomeno diffuso che ha interessato più mondi del sistema solare.

“Inoltre, poiché la Terra, Marte e Venere avevano atmosfere ricche di CO₂ molto simili molto tempo fa, quando ebbe luogo questa fotolisi, ciò può anche rivelarsi importante per la nostra comprensione di come è iniziata la vita sulla Terra“, afferma Johnson. Questa prospettiva getta nuova luce sull’origine della vita, suggerendo che i processi fotochimici atmosferici possano aver avuto un ruolo determinante nel fornire i mattoni della vita anche sul nostro pianeta.

L’origine della vita: una questione ancora aperta

La scoperta solleva una delle domande più antiche della scienza: come e dove ha avuto origine la vita? Se i composti organici di Marte si sono formati attraverso reazioni fotochimiche, senza la presenza di vita, ciò potrebbe indicare che la materia organica non è necessariamente legata a processi biologici. Tuttavia, questo non esclude la possibilità che tali composti abbiano rappresentato il primo passo verso la vita.

È qui che il dibattito su “chi è nato prima, l’uovo o la gallina” trova una nuova dimensione. I composti organici possono essere considerati il punto di partenza, un prerequisito per la vita, ma ciò non significa che la loro presenza sia sufficiente a garantire l’emergere di organismi viventi. La loro trasformazione in strutture complesse come RNA e DNA richiederebbe ulteriori passi, ancora avvolti nel mistero.

Le implicazioni future della scoperta

La scoperta di Curiosity non si limita a gettare luce sul passato di Marte; offre anche spunti cruciali per comprendere l’evoluzione della vita sulla Terra e per pianificare future missioni di esplorazione. Le missioni attuali e future, come quella del rover Perseverance, sono progettate per approfondire lo studio del materiale organico marziano, cercando di determinare se su Marte vi siano stati processi prebiotici avanzati o addirittura forme di vita passate.

Un altro obiettivo fondamentale è il ritorno dei campioni. La NASA e l’ESA stanno collaborando per sviluppare una missione che possa riportare sulla Terra i campioni raccolti da Curiosity e Perseverance. Analizzarli con strumenti avanzati nei laboratori terrestri potrebbe rivelare dettagli impossibili da scoprire con la tecnologia attuale.

Marte e l’umanità: un legame più stretto del previsto

L’esplorazione di Marte non riguarda solo la comprensione del passato di un pianeta lontano. Essa rappresenta un modo per riflettere sulle nostre stesse origini, spingendoci a guardare oltre i confini della Terra per rispondere alle domande più profonde sulla nostra esistenza.

Se i processi che hanno prodotto molecole organiche su Marte sono stati comuni anche sulla Terra, allora potremmo essere tutti, in un certo senso, figli di un’eredità chimica condivisa nel nostro sistema solare. Questa prospettiva non solo rafforza l’idea che la vita possa esistere altrove, ma sottolinea anche quanto sia fragile e preziosa la nostra presenza nell’universo.

Con Curiosity, Perseverance e le future missioni, continuiamo a spingere i confini della conoscenza, avvicinandoci un passo alla volta alla comprensione di come il cosmo, attraverso Marte, potrebbe averci svelato il suo segreto più profondo: l’origine della vita stessa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.