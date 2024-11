Maltempo Campania, il Prefetto di Napoli convoca il Centro Coordinamento Soccorsi

MeteoWeb

“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in considerazione dell’allerta meteo di grado giallo in corso e delle segnalate criticità che stanno interessando l’area metropolitana, con particolare riferimento ai collegamenti marittimi da e verso le isole e la penisola sorrentina, ha disposto nell’immediatezza la convocazione del CCS Centro Coordinamento Soccorsi, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di emergenza che si renderanno necessari”. Lo si legge in una nota della Prefettura.

