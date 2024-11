Maltempo Sicilia, allagamenti anche a Siracusa: sacchi di sabbia davanti ai negozi | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo la costa orientale della Sicilia, con allagamenti e disagi nel Catanese, si è abbattuto anche su Siracusa. Anche qui si registrano strade allagate e disagi per la popolazione. In via Franca Maria Gianni, nella zona nord della città, a ridosso di viale Scala Greca le auto sono state costrette a fermarsi perché il livello dell’acqua aveva quasi superato gli sportelli dei veicoli. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, giunti in soccorso degli automobilisti, alcuni dei quali sono rimasti chiusi dentro, in attesa dell’arrivo dei pompieri.

In via Tisia e in via Pitia, i commercianti hanno, ancora una volta, sistemato delle barriere di sacchi davanti agli ingressi delle attività commerciali per impedire l’invasione dell’acqua, che, nella giornata di ieri, ha creato numerosi danni.

Infiltrazioni d’acqua nel liceo Corbino: chiuso

Il liceo scientifico Corbino è rimasto chiuso per via delle infiltrazioni di acqua che ne avrebbero pregiudicato la sicurezza: ieri dai tetti sono cadute delle mini cascate di acqua e alcuni studenti hanno raccontato che si sono verificati dei cedimenti nei bagni. E così la dirigenza scolastica ha deciso di sospendere le lezioni per il resto della settimana, per cui gli alunni ed i docenti torneranno in classe a partire dalla giornata di lunedì 11 novembre. Gli stessi studenti hanno annunciato delle manifestazioni di protesta per reclamare maggiori condizioni di sicurezza.

