Maltempo Sicilia, fango e detriti sulla A19 Palermo-Catania | FOTO

Mentre la costa catanese è in ginocchio per gli effetti dell’alluvione scatenata da piogge record, il maltempo ha interessato anche alcuni tratti della A19 Palermo-Catania. Una forte pioggia si è registrata nel tratto tra Catenanuova e il capoluogo etneo e in alcuni tratti, è comparsa anche la grandine. La visibilità è ridotta, per cui è stato lanciato l’appello alla prudenza negli spostamenti. Fango e detriti, invece, sono presenti nel tratto della A19 in prossimità dello svincolo di Agira e qui è presente il personale della Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

