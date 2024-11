Maltempo Sicilia, sindaco di Riposto: “auto in mare, verifiche dei sommozzatori”

MeteoWeb

Situazione molto difficile sulla costa catanese, alle prese con una grave alluvione determinata da piogge persistenti. Molte le località colpite da allagamenti ed esondazioni. “A causa dello straripamento del torrente Babbo – spiega all’AGI il sindaco di Riposto Davide Vasta – l’acqua ha invaso le strade e abbiamo diverse case allagate“. Il torrente ha trascinato verso il mare tutto quello che ha incontrato. “Tre auto sono finite in mare – ha spiegato il primo cittadino – due sono vuote mentre per una che è sott’acqua sono in corso verifiche con i sommozzatori. Ufficialmente, non abbiano notizie di dispersi”.

“Anche ad Altarello, frazione di Giarre e Riposto, la situazione è drammatica perché in molti hanno le cantine allagate, sono senza luce e non riescono a uscire. Stiamo aspettando che ci raggiunga la Protezione Civile anche perché in alcune zone dobbiamo andare con le idrovore. Abbiamo una cabina di Enel che se salta, fa restare al buio buona parte della città per diversi giorni”, ha continuato il sindaco Vasta.

Su Riposto e in tutta la zona, “sono caduti oltre 400 millimetri di acqua, almeno così ho capito da un’applicazione. E tutto – aggiunge il sindaco – in poco più di tre ore, dalle 8:30 alle 12. A Riposto in particolare, non pioveva tanto forte, la situazione era più critica nella zona pedemontana ma poi è chiaro che arriva tutto in basso, al mare, e Riposto si è presa le conseguenze”.

