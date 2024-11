Maltempo Spagna, piogge torrenziali in Almeria: inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

Spagna ancora alle prese con il forte maltempo, in vista dell’allerta meteo di domani per un’altra DANA. Un forte temporale in Almeria, dove l’agenzia statale di meteorologia AEMET ha decretato l’allerta arancione, il secondo livello di 3, ha costretto nel pomeriggio la chiusura temporanea alla circolazione di una carreggiata dell’autostrada A-7, in direzione Malaga, in Andalusia, a causa di inondazioni all’altezza della località di Balanegra. Agenti della Guardia Civil e operai del Ministero dei Trasporti sono accorsi in zona. La Direzione generale del traffico sui suoi canali social ha informato che la circolazione sull’autostrada “è già stata ristabilita”, anche se “in condizioni difficili”. Le piogge hanno interessato anche la strada attorno a Pampanico, sulla AL-3303 nel comune di Ejida, dove sono pervenute segnalazioni anche per diversi tombini straripanti.

Il Sistema Automatico di Informazione Idrologica (SAIH) della Rete Hidrosur ha registrato precipitazioni medie fino a 31,7mm nel canale Benínar-Aguadulce in un’ora – tra le 16:00 e le 17:00 -, con 41,5mm accumulati nelle ultime 12 ore.

L’allerta arancione decretata dall’AEMET nella provincia di Almeria per “alto rischio di tempeste e piogge, con possibili precipitazioni accumulate di 40 litri per metro quadro” è in vigore dalle 17 alle 21 di oggi. E le autorità regionali fanno appello a evitare di circolare con le auto “se non strettamente necessario”.

In vista di possibili complicazioni, la Giunta dell’Andalusia ha attivato la fase di pre-emergenza, per possibili inondazioni.

