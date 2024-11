“Mangiare secondo natura: la scienza conferma che siamo onnivori”, l’evento a Roma

MeteoWeb

Giovedì 28 novembre 2024, alle ore 18.30, la Sala Cinema Trevi di Roma (Vicolo del Puttarello, 25) ospiterà un incontro dedicato al tema dell’alimentazione, analizzato da una prospettiva scientifica e culturale. L’evento, dal titolo “Mangiare secondo natura: la scienza conferma che siamo onnivori”, metterà a confronto due autori che hanno approfondito il tema con approcci complementari. Ad animare il dibattito saranno Juan Pascual, veterinario e divulgatore scientifico, e Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista e specialista in scienza dell’alimentazione. Pascual presenterà il suo libro “Perché essere onnivori” (Edizioni LSWR, 2024), un’analisi sul ruolo dell’onnivorismo nella storia evolutiva umana, tra etica e biologia. Bernardi, invece, proporrà una riflessione basata sulla sua opera “Mangiare secondo la scienza” (Edizioni Dedalo, 2024), in cui esplora come le scoperte scientifiche possano guidare scelte alimentari consapevoli e sostenibili. L’incontro sarà moderato da Andrea Bertaglio, giornalista e scrittore.

