Marcos Llorente, il calciatore che corre per aiutare una Spagna in ginocchio: gesti da applausi dopo l’alluvione | VIDEO

MeteoWeb

Marcos Llorente, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha dimostrato il suo impegno non solo sul campo da gioco, ma anche nella solidarietà. Questo mercoledì, alle cinque del mattino, il calciatore spagnolo si è messo in viaggio con due furgoni carichi di idropulitrici per aiutare le persone colpite dalla recente DANA, che ha provocato danni ingenti in alcune zone della Spagna. Dopo aver chiesto il permesso al club, che ha prontamente approvato l’iniziativa, Llorente si è messo all’opera insieme a suo padre e a un amico. L’obiettivo era portare aiuto concreto, rispondendo alla richiesta specifica di idropulitrici Karcher, fondamentali per ripulire le aree colpite dal fango e dai detriti.

“Non sto facendo niente di speciale”, ha dichiarato Llorente in un video condiviso sul social X. L’atleta ha aggiunto che la sua partecipazione è stata pensata per non interferire con gli aiuti in corso: “ci sono già molte persone a dare una mano”. Oltre alle sue dichiarazioni, altre immagini mostrano Llorente mentre trasporta una scatola contenente una Karcher a Valencia, una delle città colpite dall’alluvione.

Chi è Marcos Llorente

Marcos Llorente, figlio dell’ex calciatore Paco Llorente e nipote di Ramón Grosso, entrambi ex calciatori di Atlético e Real Madrid, è da sempre legato a Madrid e ai suoi valori sportivi e familiari. Parte dell’Atlético de Madrid dal 2019, Llorente continua a confermarsi un grande professionista anche fuori dal campo. Si tratta di un centrocampista centrale molto duttile e in grado di giocare in diversi ruoli della mediana. In carriera ha indossato anche le maglie di Real Madrid e Alaves.

Don @marcosllorente. Dame a un Marcos Llorente, con su negacionismo solar y su dieta paleolítica, que se va a ayudar avisando sólo al club y sin querer darse importancia Honor al que desde su “altar” de privilegios baja a mancharse al barro pic.twitter.com/GoiihwJgJl — EnRojiblanco1903 (@EnRojiblanco03) November 6, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.