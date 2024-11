Vento forte e mareggiate in Liguria: danni nell’Imperiese, peschereccio affonda a Sestri Levante

MeteoWeb

Nella notte una forte mareggiata ha colpito Sestri Levante (Genova), in particolare l’area portuale, causando gravi danni. Un peschereccio è affondato, un altro si è capovolto, e sono stati danneggiati una discoteca, un ristorante e un’auto parcheggiata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha emesso un avviso meteo per le giornate di oggi e venerdì, indicando la mareggiata più intensa del 2024 in Liguria, con onde alte fino a 7 metri al largo. Le onde hanno invaso nella notte piazzale Marinai d’Italia e via Pilade Queirolo a Sestri Levante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri e la capitaneria di porto. Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha visitato l’area portuale, incontrando i pescatori e promettendo un intervento rapido per rafforzare la diga foranea.

Danni e alberi caduti nell’Imperiese durante la notte a causa delle raffiche di vento che hanno raggiunto gli 80-90 km/h come previsto nell’avviso meteo diramato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) che invita la cittadinanza a prestare attenzione. Sono diciotto gli interventi che i vigili del fuoco hanno portato a termine dalla mezzanotte alle 7 a causa del forte vento nella provincia di Imperia. La maggior parte delle chiamate ha riguardato la caduta di alberi sulla sede stradale. Le zone più colpite sono state Sanremo e Imperia. Nel primo caso i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pietralunga, lungo la mulattiera Castelletti, in via Val D’Olivi e lungo la strada Villetta, dove alcuni rami sono rimasti appesi ai cavi dell’alta tensione. A Imperia sono accorsi in via Casarini, lungo la strada Savoia e sull’Aurelia. Altri interventi hanno riguardato insegne o tende pericolanti. Al momento non sono segnalati feriti.

