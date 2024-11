Meteo Alghero, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, con una velocità che raggiungerà i 19,6 km/h nelle ore del mattino, mentre l’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 70%.

Durante la notte, Alghero si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e i venti soffieranno da est-nord-est a una velocità di circa 12,8 km/h. L’umidità sarà al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18°C intorno alle 11:00. I venti si faranno più leggeri, con una velocità di circa 3,9 km/h. L’umidità scenderà al 56%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che toccheranno un massimo di 18,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 62%, rendendo l’aria leggermente umida.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno a circa 15°C. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa, segnalando una certa stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, soprattutto per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 2 % 9.1 ENE max 17.2 Grecale 71 % 1017 hPa 5 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 16.6 ENE max 29.7 Grecale 76 % 1018 hPa 8 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 16.2 E max 26.3 Levante 70 % 1019 hPa 11 nubi sparse +18° perc. +17.3° Assenti 3.9 E max 6.7 Levante 56 % 1019 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 5.6 O max 7.7 Ponente 57 % 1019 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 5.4 NNE max 7.7 Grecale 67 % 1019 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 6.3 ENE max 6.5 Grecale 73 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 4.1 ENE max 4.9 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:08

