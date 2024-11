Meteo Augusta, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre, Augusta si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 39 km/h in serata, rendendo l’atmosfera particolarmente fresca e piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido e sereno. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,1°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con velocità del vento che varieranno tra i 8,6 km/h e i 12,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 51%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il massimo di 21,5°C alle ore 13:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e la ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 25,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 59%, rendendo l’aria piacevole e non troppo umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 18°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, con velocità che toccheranno i 39 km/h. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un cielo stellato.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta indicano una giornata di meteo ideale, con temperature miti e un cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima piacevole e stabile, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 9.3 ONO max 9.6 Maestrale 76 % 1016 hPa 5 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 10.5 ONO max 11 Maestrale 75 % 1016 hPa 8 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 12.6 ONO max 15 Maestrale 70 % 1017 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.5° Assenti 8.6 NO max 13.5 Maestrale 51 % 1016 hPa 14 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 6 S max 16.6 Ostro 54 % 1015 hPa 17 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 15.3 O max 34.3 Ponente 68 % 1015 hPa 20 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 17.9 O max 37.3 Ponente 70 % 1016 hPa 23 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 16.4 ONO max 33.5 Maestrale 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:45

