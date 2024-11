Meteo Aversa, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aversa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%. I venti, provenienti principalmente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente freschi.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra i 13,6°C e i 15,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,7 km/h e i 11,3 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 54%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,1°C e 15,8°C. La copertura nuvolosa inizierà a mostrare qualche apertura, con nubi sparse che porteranno a una leggera variazione nel panorama meteorologico. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo un’intensità moderata.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C. Le precipitazioni saranno assenti fino alle ore serali, quando si registrerà un incremento della probabilità di pioggia. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 22,4 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si escludono piogge leggere, specialmente nella serata di Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +13.7° Assenti 18.8 ONO max 37.5 Maestrale 51 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +12.8° Assenti 13.5 ONO max 24 Maestrale 52 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 6.7 NNO max 12.1 Maestrale 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.1° Assenti 10.2 NE max 10.7 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +14.6° Assenti 6 NO max 9.5 Maestrale 45 % 1008 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +13° Assenti 7 SO max 13.4 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 9.5 SO max 18.8 Libeccio 56 % 1008 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15° prob. 8 % 22.4 OSO max 37.4 Libeccio 66 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:38

