Meteo Bergamo, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,6°C e i 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C, con un cielo completamente coperto. La mattina seguirà con condizioni simili, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 97%. Anche il vento sarà presente, ma con intensità ridotta, rendendo l’aria fresca ma non particolarmente fredda.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C. La nuvolosità continuerà a dominare il cielo, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 9,6°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto e i venti saranno deboli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che la nuvolosità persista, con temperature che varieranno poco. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza particolari eventi atmosferici in arrivo. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce il clima fresco e nuvoloso troverà soddisfazione nelle giornate a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.7° perc. +9.8° Assenti 1.9 NNE max 2.4 Grecale 74 % 1028 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° prob. 1 % 2.6 NNO max 3.5 Maestrale 75 % 1028 hPa 7 cielo coperto +10.7° perc. +9.7° Assenti 3.2 NO max 4.6 Maestrale 74 % 1028 hPa 10 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° Assenti 2.1 SO max 2.9 Libeccio 72 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.4° perc. +12.5° Assenti 3.8 SSO max 3.4 Libeccio 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° Assenti 1.8 O max 2.8 Ponente 80 % 1025 hPa 19 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° Assenti 2.8 N max 3.8 Tramontana 80 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 4 N max 4.3 Tramontana 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.