Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Cassano Magnago di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a un risveglio con cieli sereni. Le temperature minime toccheranno valori intorno a -3,5°C, mentre la temperatura percepita sarà ancora più bassa, attorno a -3,7°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Si passerà da -3,2°C alle 08:00 fino a raggiungere +6,8°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 14 km/h e i 39 km/h, contribuendo a una sensazione di freddo accentuata. L’umidità si attesterà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1006 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di +7,7°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a +2,3°C alle 17:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. Il vento si manterrà moderato, con intensità che varierà da 8,7 km/h a 12,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 60%.

Durante la sera, le temperature continueranno a scendere, con valori che toccheranno 0°C intorno alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, e il vento si farà sentire con raffiche fino a 22 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da cieli sereni e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare ulteriormente, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del freddo e del cielo sereno troveranno soddisfazione in questo clima, mentre è consigliato prestare attenzione alle temperature percepite, che potrebbero risultare più basse rispetto a quelle effettive.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole -0.1° perc. -2.4° prob. 5 % 6.8 NO max 11.2 Maestrale 85 % 995 hPa 4 poche nuvole -0° perc. -3° prob. 2 % 9 NO max 27.1 Maestrale 80 % 999 hPa 7 cielo sereno +0.7° perc. -3.2° Assenti 13.4 N max 39.8 Tramontana 69 % 1002 hPa 10 cielo sereno +5.4° perc. +2.4° Assenti 14.2 N max 39.6 Tramontana 52 % 1006 hPa 13 cielo sereno +7.7° perc. +5.5° Assenti 12.3 NNO max 28.9 Maestrale 37 % 1007 hPa 16 cielo sereno +3.4° perc. +1.1° Assenti 8.8 NNO max 17.5 Maestrale 59 % 1011 hPa 19 cielo sereno +0.9° perc. -2.4° Assenti 10.7 NNO max 21.6 Maestrale 62 % 1015 hPa 22 cielo sereno +0.1° perc. -3.3° Assenti 10.4 NNO max 21.3 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:45

