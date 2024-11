Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse soprattutto nelle ore mattutine e un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà forte, con raffiche significative.

Durante la notte, si assisterà a un inizio di giornata con nubi sparse e una temperatura di circa 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 78%, e il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 16,9 km/h, con raffiche fino a 48,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 32%, ma non si prevederanno piogge significative.

Nella mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno tra 14,8°C e 17,1°C. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità che raggiungeranno i 34,3 km/h e raffiche fino a 72,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli di circa 0,4 mm entro le ore di pranzo. L’umidità si manterrà elevata, oscillando attorno all’83%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione delle piogge, che si presenteranno ancora come piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C e 16,9°C, mentre il vento continuerà a mantenere una certa intensità, con velocità di circa 29,7 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portandosi al 75%, e la probabilità di pioggia rimarrà attorno al 67%.

La sera porterà un miglioramento ulteriore, con il cielo che si presenterà con nubi sparse e temperature in calo fino a 12,4°C. Il vento si manterrà fresco, con velocità di circa 19,4 km/h e una copertura nuvolosa che scenderà al 18%. Le probabilità di pioggia saranno molto basse, attorno al 4%, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata inizialmente instabile, con piogge diffuse al mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più sereno e temperato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.31 mm 18.9 SO max 50.6 Libeccio 88 % 1006 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 60 % 27 OSO max 56.8 Libeccio 85 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.2 mm 29.7 OSO max 56.8 Libeccio 84 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.35 mm 30 OSO max 63.6 Libeccio 85 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.31 mm 35 OSO max 72.6 Libeccio 80 % 1003 hPa 16 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.43 mm 23 O max 51.8 Ponente 86 % 1005 hPa 19 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 19.7 OSO max 44.4 Libeccio 79 % 1009 hPa 22 poche nuvole +12.4° perc. +11.7° Assenti 19.4 OSO max 42.5 Libeccio 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:32

