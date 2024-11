Meteo Faenza, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno, per poi tornare a un clima instabile nella sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per la stagione, con picchi che raggiungeranno i 13,7°C durante la notte e i 10,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 39,7 km/h.

Durante la notte, Faenza sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con il 72% di nuvole e una umidità che si manterrà attorno all’83%. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 13,3 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà: alle 01:00 il cielo sarà completamente coperto, mentre alle 03:00 si passerà a nubi sparse, con una leggera diminuzione della temperatura.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con condizioni di cielo sereno che si presenteranno a partire dalle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 6 km/h. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 14:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 9,1°C e i 10,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, e si prevede assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente. A partire dalle 18:00, si attenderanno piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 10°C. Le raffiche di vento diventeranno più forti, con punte che potranno arrivare fino a 39,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un alternarsi di schiarite e piogge. Venerdì si prevede un miglioramento temporaneo, mentre nel fine settimana potrebbero tornare condizioni di maltempo. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.1° perc. +3.7° prob. 21 % 11.2 S max 17.1 Ostro 80 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.4° perc. +4.4° Assenti 3.8 O max 3.9 Ponente 83 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.5° perc. +4.5° Assenti 3.9 SO max 4.2 Libeccio 78 % 1009 hPa 10 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.6 ENE max 3.9 Grecale 61 % 1010 hPa 13 cielo sereno +10.5° perc. +8.9° Assenti 9.1 ESE max 13.4 Scirocco 50 % 1006 hPa 16 nubi sparse +8.8° perc. +7.6° Assenti 8.2 SE max 11.1 Scirocco 60 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +9.6° perc. +7.5° 0.72 mm 14 SSO max 40.6 Libeccio 79 % 998 hPa 22 pioggia leggera +12.7° perc. +11.9° 0.21 mm 35.4 SO max 80.1 Libeccio 72 % 991 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:38

