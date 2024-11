Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Francavilla Fontana indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 10,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 16,6°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10,5°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 74% e il 79%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16,2°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità, nel frattempo, scenderà fino al 55%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà parzialmente con poche nuvole. Le temperature subiranno una leggera flessione, attestandosi intorno ai 15,1°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con un aumento dell’umidità che arriverà fino al 75%. La brezza si farà più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 12,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità, specialmente nella parte finale della settimana. Gli amanti del sole potranno godere di momenti di bel tempo, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 3.5 NNO max 5.2 Maestrale 78 % 1014 hPa 5 nubi sparse +10.2° perc. +9.3° Assenti 2.8 N max 3.6 Tramontana 78 % 1014 hPa 8 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 3.4 SSE max 4 Scirocco 68 % 1015 hPa 11 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 6.6 SSO max 6 Libeccio 57 % 1014 hPa 14 poche nuvole +16.6° perc. +15.8° Assenti 4.4 SSO max 4.4 Libeccio 55 % 1014 hPa 17 nubi sparse +14.1° perc. +13.4° Assenti 6.8 SSE max 8.6 Scirocco 67 % 1014 hPa 20 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 7.7 S max 11.1 Ostro 69 % 1015 hPa 23 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° Assenti 8.3 S max 12.3 Ostro 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.